Previsioni meteo Roma e Lazio 4 gennaio: cielo coperto e piogge leggere in provincia Oggi, martedì 4 gennaio, il cielo sarà coperto su tutto il Lazio. Piogge leggere sono previste a Rieti e Viterbo.

A cura di Redazione Meteo

Cielo coperto e deboli piogge sono previsti a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 4 gennaio. In tutta la regione le temperature non saranno eccessivamente basse, ma rispetto al weekend di Capodanno cominceranno ad abbassarsi e ad avvicinarsi con le massime più verso i dieci gradi. A parte un picco che si verificherà nella giornata di mercoledì, con temperature in rialzo che si avvicineranno ai 20 gradi ancora una volta, nei prossimi giorni il termometro comincerà a calare, fino ad arrivare anche a 7/8 gradi nella città di Roma, e 5 gradi nelle altre province del Lazio. È finito il periodo di caldo anomalo che aveva investito la regione con l'anticiclone africano: adesso si torna a un clima tipicamente invernale, con temperature più basse e rigide.

Meteo Roma e Lazio: pioggia a Rieti e Viterbo

In particolare oggi a Roma, martedì 4 gennaio, il cielo sarà coperto per tutto il giorno, con deboli piogge previste per metà mattina. Le temperature saranno comprese tra 14 e 16 gradi, mentre i venti soffieranno moderati per tutta la giornata. Temperature leggermente più basse sono previste a Frosinone, dove il termometro non andrà oltre i 12 gradi. Il cielo sarà coperto per tutto il giorno, con nebbia nelle ore notturne, che si diraderà poco prima dell'alba. Cielo coperto e temperature comprese tra 12 e 14 gradi a Latina, con venti che soffieranno moderati, mentre a Rieri il clima sarà più rigido, con temperature tra 8 e 10 gradi e piogge che cominceranno a cadere leggere verso le 13. Stessa cosa a Viterbo, dove il termometro oscillerà tra 9 e 11 gradi, mentre deboli piogge cadranno tra le 10 e le 13.