Previsioni meteo Roma e Lazio 4 dicembre: torna il freddo, minime intorno ai 2 gradi La giornata di oggi, sabato 4 dicembre, sarà caratterizzata a Roma e nel Lazio da cielo nuvoloso per tutta la giornata con peggioramento nel corso della serata.

A cura di Enrico Tata

Una nuova corrente di aria fredda in arrivo dal profondo nord porterà un nuovo calo delle temperature in tutta Italia e anche, quindi, a Roma e nel Lazio. La giornata di oggi, sabato 4 dicembre, sarà caratterizzata nel Lazio da cielo nuvoloso per tutta la giornata con peggioramento nel corso della serata.

Previsioni meteo, arriva aria fredda da nord

Nelle prossime ore arriverà una perturbazione che porterà aria fredda e maltempo soprattutto nelle regioni tirreniche. Previste nevicate sulle montagne e temperature minime che in pianura potranno arrivare intorno ai 2/3 gradi sopra lo zero. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, "nella prima parte del weekend l'aria artica comincerà ad addossarsi alle Alpi dove sui confini nevicherà fin sui fondivalle, altrove attiverà come di consueto i venti di Libeccio e di Ponente che soffieranno fortissimi tra Liguria e Toscana dove il tempo peggiorerà a partire dal pomeriggio".

A Roma pioggia in serata, temperature minime intorno ai 3 gradi

Oggi a Roma previsto cielo nuvoloso lungo tutto l'arco della giornata con un peggioramento previsto in serata. Nella Capitale comincerà a piovere intorno alle 22, stando alle previsioni dei principali siti meteo. Le temperature massime non supereranno i 9 gradi e le minime arriveranno a toccare i 2/3 gradi intorno alle 7 di mattina. Domani, domenica 5 dicembre, previsto cielo molto nuvoloso con possibilità concreta di pioggia nel corso del primo pomeriggio e in serata. Le temperature, tuttavia, si rialzeranno: le minime sono previste intorno ai 9 gradi e le massime, invece, non dovrebbero salire sopra i 12 gradi.