video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 31 maggio: sole e temperature fino a 24 gradi Tempo bello e soleggiato e temperature fino a massime di 24 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 31 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Getty Images

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 31 maggio, registrano tempo bello e stabile. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it venerdì a farla da padrona è ancora l'alta pressione, che manterrà i valori alti. La giornata è contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso, tranne che per scarse e deboli piogge sui rilievi. Le temperature massime arrivano fino a 24 gradi, mentre i valori notturni sono in leggero aumento. Il tempo si mantiene stabile e bello anche nel weekend.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 31 maggio

Oggi, venerdì 31 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile e soleggiato. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è poco nuvoloso di notte, sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e sereno di sera. Le temperature oscillano tra minime di 17 e massime di 23 gradi, le precipitazioni sono assenti e il vento soffia da moderato a forte.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, dove il tempo si mantiene bello, tranne che a Frosinone, dove potrebbe piovere. Nel dettaglio il cielo è appunto poco nuvoloso con possibile pioggia su Frosinone, poco nuvoloso su Latina, con nubi sparse su Rieti e cielo sereno su Viterbo. Le temperature oscillano tra minime di 15 e massime di 24 gradi a Frosinone, tra 17 e 24 gradi a Latina, tra 12 e 21 gradi a Rieti, tra 13 e 22 gradi a Viterbo.