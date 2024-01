Previsioni meteo Roma e Lazio 31 gennaio: ancora anticiclone, sole e caldo sulla regione Sole e caldo sono attesi nella giornata di oggi in tutto il Lazio, con temperature miti causate dall’anticiclone africano, ancora fisso sul nostro Paese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono ormai finiti i cosiddetti ‘giorni della merla‘, ma nel Lazio le temperature sono state tutt'altro che fredde. Roma, Latina e Frosinone anche oggi presentano un clima mite – anche se con qualche grado in meno rispetto ai giorni passati – così come Rieti e Viterbo, anche se qui il termometro andrà di poco sotto lo zero. Nulla a che vedere comunque con quelle che dovrebbero essere le temperature invernali: quest'anno l'anticiclone africano ha stazionato per molto tempo sul nostro paese, causando un innalzamento delle temperature innaturale. La prossima settimana il clima dovrebbe diventare più rigido, ma almeno per il momento il ‘freddo' sembra lontano.

In tutte le province del Lazio – Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo – il cielo sarà soleggiato e senza nuvole, il vento soffierà con intensità molto debole, e non sono previste piogge. Le temperature massime oscilleranno tra gli undici e i tredici gradi, mentre le minime – nel caso di Rieti – arriveranno anche a un grado sotto lo zero. Nel resto della regione stazioneranno invece sui due/tre gradi. Nei prossimi giorni la situazione dovrebbe rimanere simile: non sono al momento registrati bruschi cambi di meteo o di temperature.

In generale, spiegano gli esperti del Meteo.it, tutta l'Italia sarà avvolta in una bolla d'aria calda causata dall'anticiclone Zeus, che continua a stazionare sul nostro paese e non sembra voler andare via. Se sembrava che il freddo stesse arrivando, le cose sono cambiate: al momento non è possibile dire quando questo caldo anomalo abbandonerà la regione, portando con sé un vero clima invernale.