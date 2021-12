Previsioni meteo Roma e Lazio 31 dicembre: sole e caldo anomalo, temperature fino a 17 gradi Oggi, a Roma e nel Lazio, le temperature arriveranno fino a 17 gradi. Un caldo anomalo che dipende dall’anticiclone africano.

A cura di Redazione Meteo

Sarà un ultimo dell'anno caldo quello che si preannuncia per domani a Roma e nel Lazio. Venerdì 31 dicembre le temperature massime arriveranno fino a 17 gradi, un caldo anomalo con clima primaverile che poco ha a che fare con la stagione invernale. A Roma, in particolare, la temperatura minima sarà di 9 gradi, mentre la massima si attesterà sui 16. Il cielo sarà sereno per tutto il giorno, e non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno deboli per tutta la giornata. Stessa cosa a Frosinone, dove le massime raggiungeranno il picco più alto del Lazio, con temperature di 17 gradi, mentre le minime saranno sui 7 gradi. Anche qui, non sono previste piogge. Anche a Rieti massime fino a 16 gradi, così come a Latina e Viterbo. In nessuna zona del Lazio sono previste piogge.

Il caldo nel Lazio dovuto all'anticiclone africano

Queste temperature calde che dureranno fino alla fine della settimana dipendono dall'anticiclone africano sul Bacino del Mediterraneo e sulle regioni centrali. Dalla prossima settimana, le temperature cominceranno ad abbassarsi, ma senza arrivare al clima rigidi che ci aspetteremo dalla stagione invernale. Infatti, anche a partire dal 3 gennaio, le temperature massime si attesteranno sui 12 gradi: sicuramente non si tratta di clima primaverile come quello che si sta avendo in questi giorni, ma in nessuna zona del Lazio si arriverà sotto lo 0 come ci si sarebbe aspettato. Non sono previste piogge né questa settimana né la prossima. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche annuvolamento nelle zone centrale, mentre i venti soffieranno al massimo moderati.