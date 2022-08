Previsioni meteo Roma e Lazio 31 agosto: sole e afa nonostante il cielo nuvoloso Caldo e sole a Roma e nelle altre province del Lazio, nonostante il cielo nuvoloso per gran parte della giornata. I termometri segnano trenta gradi.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, mercoledì 31 agosto, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata soleggiata e dalle temperature alte. La capitale è come al solito la città più calda di tutta la regione: a Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone, le temperature saranno più basse e il caldo meno afoso.

A Roma in particolare il termometro arriverà oltre i trenta gradi. La massima arriverà a trentadue gradi, mentre la minima non scenderà sotto i ventiquattro. Secondo quanto riportato dal sito Meteo 3B, i "cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3864m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest". Le temperature percepite nella capitale però, anche a causa dello smog, saranno più alte.

La situazione sarà simile anche nelle altre province del Lazio. A Frosinone la massima segnerà i trenta gradi, così come a Latina e Rieti. Solo a Viterbo il termometro scenderà fino a ventotto gradi. Il picco dell'afa, come al solito, si registra per le ore 14, momento della giornata in cui si consiglia di non uscire e rimanere in casa per evitare malori o colpi di caldo.

Nei prossimi giorni, invece, le condizioni meteo cambieranno e arriveranno le piogge. Da giovedì sono previsti rovesci nel corso della giornata e cielo nuvoloso, con venti che soffieranno tra deboli e moderati. Le temperature però, non accennano ancora ad abbassarsi e rimarranno sui trenta gradi come in assenza di precipitazioni.