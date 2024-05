video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 30 maggio: cielo nuvoloso, si placa il maltempo Si ferma l'ondata di maltempo che nella serata di ieri ha investito il Lazio, con forti piogge. Oggi il cielo sarà nuvoloso, ma non dovrebbero esserci precipitazioni.

A cura di Natascia Grbic

Dopo il forte maltempo che nella serata di ieri ha colpito alcune zone del Lazio, oggi nella regione torna il sereno. Ieri sera in diverse zone si sono avute forti piogge e violenti temporali, con vento forte che ha inevitabilmente causato disagi alla popolazione. Oggi, invece, il cielo sarà nuvoloso praticamente per tutta la giornata, ma non sono – almeno per ora – previste piogge. Le temperature rimarranno abbastanza gradevoli, con le massime che arriveranno a circa ventiquattro gradi, mentre le minime si attesteranno in generale sui quattordici gradi.

Temperature tra sedici e ventitré gradi a Roma, dove ci sarà cielo nuvoloso ma assenza di piogge per tutta la giornata. I venti nella capitale soffieranno tra deboli e moderati. A Frosinone temperature più alte, con massime a venticinque gradi e minime a quattordici. Anche qui sono previsti cieli nuvolosi e venti che soffieranno tra deboli e moderati. Temperature tra sedici e ventiquattro gradi a Latina, con cielo nuvoloso, mentre a Rieti le temperature saranno un po' più rigide e comprese tra tredici e ventitré gradi. Anche a Viterbo ci saranno le stesse temperature del reatino. Tutte le province avranno in comune il cielo nuvoloso e i venti che soffieranno tra deboli e moderati.

L'ondata di maltempo che ha investito la penisola sembra – almeno per ora, risparmiare il Lazio, dove per tutta la settimana sono previsti cieli nuvolosi ma senza particolari precipitazioni. Nel resto d'Italia, soprattutto al nord e al sud, non si escludono eventi estremi, come nubifragi e grandinate. La situazione potrebbe protrarsi anche nei prossimi giorni.