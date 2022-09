Previsioni meteo Roma e Lazio 3 settembre: weekend di maltempo, pioggia e temporali Pioggia e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 3 settembre. Un weekend all’insegna del maltempo.

A cura di Alessia Rabbai

(La Presse)

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 3 settembre, registrano pioggia e temporali e temperature massime fino a 31 gradi. Il primo fine settimana di settembre sarà all'insegna dell'instabilità, vedrà alternarsi annuvolamenti con possibili piogge, alle quali seguiranno ampie schiarite. Le precipitazioni in arrivo specialmente in area pontina, ma non solo, saranno di carattere temporalesco. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it ciò è dovuto da un vortice ciclonico proveniente dal Nord Europa, che sta scendendo verso il Regno Unito. Le condizioni del meteo peggioreranno, ma il sole tornerà già dalla prossima settimana.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 3 settembre

Oggi, sabato 3 settembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo instabile. Nel dettaglio sulla Capitale brillerà il sole per l'intero arco della giornata, il cielo sarà poco nuvoloso di notte, con nubi sparse al mattino e nel pomeriggio e sereno di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 19 e massime di 30 gradi e il vento soffierà moderato. Sul resto del Lazio si attendono nubi su Frosinone e Latina, piogge isolate su Rieti e Viterbo. Le massime si manterranno poco al di sotto dei 30 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 4 settembre

Domenica 4 settembre le previsioni del meteo a Roma e Lazio registrano possibili piogge. Sulla Capitale il cielo nella seconda parte del weekend vedrà nubi sparse di notte, pioggia alternata a schiarite al mattino, cielo poco nuvoloso il pomeriggio e sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 20 e massime di 31 gradi e il vento soffierà moderato. Maltempo in vista anche sul resto del territorio della regione, con temporali alternati a schiarite su Latina, cielo poco nuvoloso su Frosinone, mentre rimarrà sereno su Rieti e Viterbo. Massime intorno ai 30 gradi.