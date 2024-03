Previsioni meteo Roma e Lazio 3 marzo: pioggia abbondante e freddo Maltempo con pioggia abbondante e freddo sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 3 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

(Getty Images)

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 3 marzo, registrano maltempo, con pioggia anche moderata o abbondante sulla Capitale e sul territorio della regione. Come già annunciato dagli esperti de Il Meteo.it domenica la pressione è in diminuzione, con un cielo poco nuvoloso, poi, dal pomeriggio tenderà a coprirsi gradualmente dappertutto, fino ad arrivare a piovere via via più diffusamente entro sera. Le temperature registrano massime fino a 17 gradi nelle ore centrali della giornata.

La prossima settimana si aprirà sempre all'insegna del maltempo, lunedì come annunciano gli esperti de Il Meteo.it la perturbazione abbandonerà la nostra regione con il tempo che sarà ancora compromesso dalle piogge e dai temporali fino al pomeriggio, poi migliorerà con nubi via via meno presenti. Sugli Appennini la neve cadrà a 1200 metri. Le temperature massime arriveranno fino a 12 gradi, quindi in calo rispetto ai giorni precedenti, con minime stabili. Il tempo dovrebbe migliorare nel fine settimana, quando tornerà a brillare il sole indisturbato.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 3 marzo

Oggi, domenica 3 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo instabili, con possibile pioggia. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è poco nuvoloso di notte, con nubi sparse al mattino e nel pomeriggio e precipitazioni abbondanti di sera, previsti fino a 6 millimetri di pioggia.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Tempo fortemente instabile anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con nubi sparse su Frosinone, isolate piogge su Latina cielo poco nuvoloso su Rieti e nubi sparse su Viterbo. Sul fronte delle temperature vediamo cosa accade capoluogo per capoluogo: a Frosinone minime di 7 e massime di 16 gradi, tra 9 e 17 gradi a Latina, tra 5 e 15 a Rieti, tra 5 e 17 a Viterbo.