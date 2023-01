Previsioni meteo Roma e Lazio 3 gennaio: cielo coperto e nebbia, calano le temperature Calano leggermente rispetto ai giorni scorsi le temperature, che non andranno oltre i quindici gradi. Nebbia in alcune zone del Lazio nella mattina di oggi.

A cura di Redazione Meteo

Ancora temperature alte oggi a Roma e nelle altre province del Lazio. Nella capitale, a Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, il termometro continuerà ad avere massime e minime abbastanza alte, sicuramente non paragonabili a quelle dello scorso anno. Se negli scorsi giorni le temperature massime erano arrivate quasi fino a venti gradi, adesso il termometro sarà un po' più basso, ma con picchi di caldo che arriveranno anche a quindici gradi, e minime che in genere si attesteranno sugli otto/dieci gradi. Ma andiamo a vedere la situazione meteo di oggi, martedì 3 gennaio, più nel dettaglio.

A Roma il termometro sarà compreso tra undici e quindici gradi. Il cielo sarà coperto per tutta la giornata, ma non sono previste piogge, almeno per la giornata di oggi. I venti soffieranno moderati per tutta la giornata, per poi diventare deboli nella serata.

A Latina anche le temperature saranno molto miti, con la minima che non scenderà sotto i dodici gradi e la massima che si attesterà sui quindici gradi. I venti soffieranno deboli per le prime ore del mattino, per poi diventare più intensi nel corso del pomeriggio. Non sono previste piogge.

Cielo coperto per tutto il giorno a Frosinone, con nebbia durante la notte e nelle prime ore del mattino. Il termometro sarà compreso tra dieci e quattordici gradi, i venti soffieranno deboli per tutta la giornata.

Temperature un po' più rigide a Rieti, dove la minima arriverà a otto gradi mentre la massima non salirà oltre i dodici gradi. Fino alle dieci del mattino ci sarà una forte nebbia sulla zona, che poi si diraderà nel corso della mattinata.

Anche a Viterbo una fitta nebbia ricoprirà la zona fino alle dieci del mattino, per poi lasciare spazio al cielo coperto. Qui le temperature massime non andranno oltre i dodici gradi, mentre la minima sarà abbastanza alta e non scenderà sotto i dieci gradi.