Previsioni meteo Roma e Lazio 3 febbraio: sole e temperature in aumento Sole e temperature in aumento sono le previsioni del meteo a Roma e nel Laazio per oggi, giovedì 3 febbraio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 3 febbraio, registrano cielo sereno e sole le temperature oscilleranno tra minime di 5 massime di 15 gradi centigradi. Il tempo resta ancora stabile, con valori al di sopra della media stagionale. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it tuttavia la vera sorpresa la avremo nel weekend, grazie al un vasto campo anticiclonico, che continua ad esercitare la propria influenza anche sul Bacino del Mediterraneo e sull'Italia. Le temperature, piuttosto alte ripetto alla media stagionale, nei prossimi giorni potrebbero agevolare la formazione di nebbia di notte e al mattino. Il tempo resterà bello anche la prossima settimana.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 3 febbraio

Oggi, giovedì 3 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello dal mattino a sera. Nel dettaglio sulla Capitale splenderà il sole per l'intero arco della giornata, mentre le temperature oscilleranno tra minime di 5 e massime di 15 gradi centigradi. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà moderato. Cielo sereno e soleggiato anche nel resto del Lazio, con qualche nube su Viterbo. Le minime non scenderanno al di sotto dello zero.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 5 e domenica 6 febbraio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend registrano tempo incerto, ma comunque non dovrebbe piovere. Sabato 5 febbraio sulla Capitale il cielo sarà coperto di notte, dal mattino fino a sera, le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massime di 15 gradi centigradi e il vento soffierà da debole a moderato. Cielo coperto anche su Frosinone e Latina, nebbia al mattino su Rieti e Viterbo. Domenica 6 febbraio si registreranno ancora annuvolamenti su Roma, che saranno accompagnati da ampie schiarite, con valori tra gli 11 e i 15 gradi centigradi. Nel resto del Lazio il cielo sarà poco nuvoloso e le precipitazioni assenti. Le temperature, specialmente minime nel fine settimana rimarranno piuttosto alte rispetto alla stagione.