Previsioni meteo Roma e Lazio 3 aprile: sole e caldo, le temperature sfiorano i 20 gradi Nei prossimi giorni il caldo continuerà ad aumentare. Dopo una Pasqua e una Pasquetta all'insegna del maltempo, adesso sulla regione torna il sole.

A cura di Redazione Meteo

Continua l'ondata di caldo su tutto il Lazio. Dopo una Pasqua e una Pasquetta all'insegna del maltempo, con piogge, temporali, vento e temperature che sono calate drasticamente, adesso sulla regione torna il caldo. Nessuna provincia farà eccezione: Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo vedranno il termometro alzarsi fino a quasi venti gradi, con le minime che pure saranno abbastanza alte, e non scenderanno sotto i dieci gradi.

Nei prossimi giorni il caldo continuerà ad aumentare. Il termometro segnerà temperature sempre più alte, e non sono previsti abbassamenti repentini come avvenuto nel weekend di Pasqua. Tutta la settimana sarà all'insegna del bel tempo, con caldo, sole e cielo terso, oltre che venti di media intensità. Non è escluso che nella prossima settimana possano esserci piogge e temporali, ma per ora – almeno fino al weekend – la situazione meteo rimarrà gradevole.

Questo perché su tutta la penisola è in arrivo un anticiclone, che porterà caldo e bel tempo. Le temperature da primaverili potranno diventare addirittura già estive, con molti più gradi di quelli previsti dalla stagione.

"Trascorse queste 48 ore di relativa transizione, ecco che l'atmosfera subirà un cambiamento più radicale a partire sostanzialmente da giovedì 4 Aprile quando l'alta pressione troverà la giusta energia per estendere la sua stabile influenza su tutto il nostro Paese. A parte un po' di nubi di passaggio al Nord, almeno fino a tutto il weekend registreremo una vera e propria escalation del bel tempo con temperature in generale aumento su tutto il Paese", riportano gli esperti del Meteo.it. Addirittura le temperature potrebbero essere molto simili a quelle che normalmente vediamo il mese di giugno, e arrivare quasi a sfiorare i trenta gradi.