Previsioni meteo Roma e Lazio 3 aprile: cielo nuvoloso ma torna il bel tempo Cielo nuvoloso oggi a Roma e nel Lazio, ma torna il bel tempo. Piogge e temporali non sono previsti per questa domenica, anche se le temperature rimarranno rigide.

A cura di Redazione Meteo

Dopo l'ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la città di Roma e il resto del Lazio, la giornata di oggi, domenica 3 aprile, si apre invece con l'assenza di precipitazioni. Come detto non sono previste piogge, mentre le temperature cominceranno un po' ad alzarsi e il cielo rimarrà nuvoloso in alcune ore della giornata. Pioggia e schiarite continueranno fino alle 8 del mattino, dopodiché in tutta la giornata di oggi non dovrebbero più verificarsi precipitazioni, aprendo così a una settimana all'insegno del bel tempo e del clima mite. Il meteo sarà instabile ancora per qualche giorno, ma le temperature stanno cominciando ad alzarsi.

A Roma piogge nella notte, poi torna il sereno

Secondo quanto riportato dal sito Meteo 3B, a Roma ci saranno "cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1127m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest".

Nel Lazio clima rigido

Per quanto riguarda le altre province del Lazio, Latina, Rieti, Frosinone e Viterbo, qui le temperature saranno leggermente più rigide rispetto alla città di Roma, con minime che rimarranno intorno ai due gradi. Non sono previste piogge nemmeno nel resto del Lazio, anche se qualche precipitazione potrebbe scendere durante la notte. Le temperature si alzeranno nei prossimi giorni, anche se ci vorrà un po' prima che il caldo torni sulla regione.