Previsioni meteo Roma e Lazio 29 novembre: ancora caldo anomalo, poi crollano le temperature Nella giornata di oggi farà caldo in tutto il Lazio. A Roma addirittura le temperature arriveranno a sfiorare i venti gradi, una cosa assolutamente anomala a fine novembre.

Ancora una giornata di sole e bel tempo nel Lazio. Oggi, venerdì 29 novembre, in tutta la regione le condizioni meteo saranno molto piacevoli, con cielo nuvoloso sono in alcune ore della giornata e temperature tutto sommato gradevoli. Soprattutto a Roma le temperature saranno molto alte per il periodo in cui ci troviamo, con la massima che arriverà a sfiorare i venti gradi. Nonostante le temperature di oggi, a partire da domani invece ci sarà un crollo termico, con le massime che si abbasseranno anche di cinque gradi. Insomma, se oggi ci sarà caldo, nel weekend invece aspettatevi un clima molto più rigido, anche se per il momento sembra non siano previste le piogge.

Andiamo a vedere la situazione più nello specifico. A Roma oggi le temperature saranno più elevate rispetto alle altre zone del Lazio. La minima non scenderà sotto i nove gradi, mentre la massima arriverà addirittura fino a diciotto gradi. Il cielo sarà sereno per tutta la giornata, mentre i venti soffieranno deboli.

Clima più rigido a Frosinone, dove il cielo sarà nuvoloso e le temperature oscillanti tra sei e quindici gradi. Caldo invece a Latina, dove la massima sarà a dieci gradi e la massima a diciassette. A Rieti e Viterbo, invece, le province più fredde, faranno tra sei e quattordici gradi. A Rieti il cielo sarà nuvoloso, mentre a Viterbo è previsto sole per tutta la giornata.

In nessuna delle province del Lazio è prevista pioggia, anche se le cose potrebbero cambiare nei prossimi giorni a causa di alcune perturbazioni in arrivo e che attraverseranno l'Italia, rischiando di portare così una fase di instabilità.