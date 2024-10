video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 28 ottobre: termometri a 25 gradi, è praticamente primavera Sole e caldo oggi in tutto il Lazio, in un 28 ottobre che di autunnale non ha nulla. Il clima anomalo, con temperature che rasentano i 25 gradi, continuerà per tutta la settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo un weekend passato con il sole e temperature decisamente primaverili, sul Lazio continua a esserci una situazione meteo stabile, con termometri che segneranno massime sopra i venti gradi e cieli sereni. Sono lontane le piogge che, la scorsa settimana, hanno messo in ginocchio la regione, con allagamenti e nubifragi in molte zone della regione, le cui strade sembravano veri e propri torrenti in piena. Da oggi, lunedì 28 ottobre, si apre una settimana all'insegna del bel tempo e delle temperature miti. Certamente un clima anomalo rispetto a quelli degli anni passati, considerando che non sembra affatto di essere in autunno. Per il momento, inoltre, non sono previste masse fredde in arrivo: questo vuol dire che l'anticiclone africano avrà ancora la meglio per diversi giorni, anche se è probabile che dalla prossima settimana le temperature cominceranno un po' ad abbassarsi.

Andiamo a vedere come sarà la situazione oggi delle singole province nello specifico. Temperature decisamente primaverili a Roma, dove la minima sarà di diciotto gradi (molto alta per lo standard del periodo) mentre la massima arriverà addirittura a toccare quasi i venticinque gradi. Anche a Frosinone, dove la minima sarà un po' più bassa e si attesterà sui quattordici gradi, le massime arriveranno a ventitré gradi nelle ore più calde. Temperature tra diciotto e ventitré gradi a Latina, mentre a Rieti la minima arriverà a tredici gradi, e la massima a ventuno. Situazione simile a Viterbo, con la minima a quindici gradi e la massima a ventuno gradi. Il cielo sarà sereno in tutta la regione, con pochi annuvolamenti e venti che soffieranno deboli.