Previsioni meteo Roma e Lazio 28 dicembre: bel tempo da oggi fino a Capodanno Le previsioni del tempo per Roma e per il Lazio: bel tempo (tranne, forse, giovedì o venerdì) e temperature miti in vista di Capodanno.

A cura di Enrico Tata

Da oggi, mercoledì 28 dicembre, fino a domenica 1 gennaio 2023 a Roma e in generale nel Lazio sono previste giornate prevalentemente soleggiate, anche se è possibile l'arrivo di una veloce perturbazione sull'Italia tra giovedì e venerdì. Le temperature si manterranno sopra la media del periodo, con le massime che saliranno fino a 17/18 gradi nelle ore più calde e le minime che non scenderanno nelle ore notturne sotto gli 8/9 gradi. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, ma potrebbero verificarsi brevi e deboli piogge tra giovedì e venerdì a causa del passaggio di un fronte perturbato sulla penisola. Per la notte di Capodanno, previste temperature non troppo rigide, con le minime che non scenderanno sotto 8 gradi. Come anticipato, non sono previste piogge.

Secondo gli esperti del sito 3BMeteo.com, a Capodanno l'anticiclone determinerà condizioni di stabilità sul Centro Sud Italia, portando un clima mite con temperature superiori alle medie stagionali.

E poi, cosa succederà? Ad inizio della prima settimana di gennaio, sostengono i meteorologi, ci potrebbe essere "un nuovo tentativo di affondo ad opera di un fronte atlantico. Maggiormente coinvolte sembrerebbero essere le regioni settentrionali e quelle tirreniche lunedì 2 gennaio, con il ritorno di alcune piogge di intensità debole o al più moderata. Si tratta comunque di una tendenza ancora da confermare". Per il momento, tuttavia, non è previsto in tempi brevi l'arrivo di un fronte polare che possa portare a un sensibile abbassamento delle temperature. Per l'inverno, quello vero, occorrerà quindi attendere ancora qualche giorno.