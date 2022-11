Previsioni meteo Roma e Lazio 27 novembre: sole, poi settimana di pioggia Sole e temperature fino a massime di 14 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 27 novembre.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 27 novembre, registrano cielo sereno e sole e temperature con massime fino a 14 gradi. Come annunciano gli esperti del Meteo.it dicembre, che arriva la prossima settimana, porterà con sé la prima irruzione gelida con aria artico-continentale denominata Attila. Un freddo intenso che potrebbe giungere prima del Ponte dell'Immacolata, con la prima neve in pianura. La colonnina di mercurio subirà infatti un drastico calo. Le piogge continueranno per tutta la settimana.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 27 novembre

Oggi, domenica 27 novembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale splenderà il sole per l'interno arco della giornata. Le precipitazioni saranno infatti assenti e il vento soffierà moderato. Le temperature oscilleranno tra minime di 3 e massime di 14 gradi. Sul resto del Lazio ci sarà tempo bello e soleggiato, con massime fino a 15 gradi su Latina, 14 su Frosinone, 12 su Viterbo e 11 su Rieti.

Le previsioni del meteo a Roma per lunedì 28 novembre

Lunedì 28 novembre le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano il ritorno del maltempo, con pioggia. Sulla Capitale avremo cielo sereno durante la notte, coperto al mattino, con pioggia debole nel pomeriggio e di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 4 e massime di 12 gradi. Sul resto del Lazio si attendono nubi sparse su Frosinone, con massime di 11 gradi, cielo coperto su Latina, con massime di 14 gradi, pioggia alternata a schiarite su Rieti e Viterbo, con massime rispettivamente di 10 e 11 gradi.