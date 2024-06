video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 27 giugno: aumentano le temperature Nella giornata di oggi, giovedì 27 giugno, farà molto caldo in tutto il Lazio, con le temperature che tornano a sfiorare i trenta gradi.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata con sole e caldo quella di oggi, giovedì 27 giugno, in tutto il Lazio. A Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, le temperature torneranno a essere sopra i trenta gradi, mentre le piogge smetteranno di cadere. La giornata sarà soleggiata, senza nuvole – a parte qualche momento in alcune ore – e con venti che soffieranno molto calmi in tutta la regione. La situazione sarà simile anche nei prossimi giorni. Anzi. Tornerà a farsi sentire forte l'influenza dell'anticiclone africano, con temperature che andranno ben al dì sopra dei trenta gradi. Almeno nel Lazio, a differenza di altre regioni, non dovrebbero esserci piogge e temporali.

A Roma in particolare le temperature oscilleranno tra diciassette e trenta gradi. La giornata sarà soleggiata, con assenza di nuvole e venti molto calmi che non aiuteranno a rinfrescarci in questa giornata di sole. La situazione sarà simile a Frosinone, con la minima a sedici gradi e la massima a trenta gradi, mentre a Latina la minima sarà di diciotto gradi e la massima di ventinove. Temperature un po' più rigide a Rieti, dove il termometro oscillerà tra diciotto e ventiquattro gradi, mentre a Viterbo saranno tra quindici e ventotto gradi.

Nel fine settimana sono attese temperature molto alte, che arriveranno anche a trentacinque gradi. Si abbasseranno però nuovamente da lunedì, quando il termometro scenderà sotto i trenta gradi. In alcune zone d'Italia sono attese piogge, ma non nel Lazio, dove le condizioni meteo rimarranno relativamente stabili. Le ore più calde saranno in genere tra le 14 e le 17, momenti in cui si consiglia alle persone più fragili di non uscire di casa se non strettamente necessario.