Previsioni meteo Roma e Lazio 27 febbraio: freddo e forti raffiche di vento Forte vento con cielo sereno e sole sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 27 febbraio. Le temperature sono in calo.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 27 febbraio, registrano sole e vento forte. Ancora raffiche sulla Capitale e sul Lazio, con temperature comprese tra minime di 3 e massime di 11 gradi centigradi. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it sull'Italia sta imperversando un vortice invernale, che continuerà a stazionare anche nei prossimi giorni. La colonnina di mercurio si abbasserà e farà molto freddo, ci sarnno forti raffiche di vento di Bora e Grecale. In alcune regioni, per ora non nel Lazio, sono previste piogge anche abbondanti e il ritorno della neve a bassa quota. La prossima settimana, la prima di marzo, ci sarà il sole. Le masse d’aria polare su Balcani ed Est Europa si scontreranno con l’alta pressione sul Mediterraneo occidentale. La prima parte della settimana il tempo sarà stabile, mentre a partire da giovedì e nel weekend potrebbe piovere.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 27 febbraio

Oggi, domenica 27 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello e soleggiato, con forte vento. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 3 e massime di 11 gradi centigradi. Sul resto del territorio del Lazio il cielo sarà parzialmente nuvoloso o coperto da nubi, con valori i calo. A Rieti le minime scenderanno al di sotto dello zero a -1.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 28 febbraio

Lunedì 28 febbraio le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e soleggiato e freddo. Nella Capitale le temperature oscilleranno tra minime di 2 e massime di 12 gradi centigradi. Il sole splenderà anche al di sopra degli altri capoluoghi di provincia, dove i valori subiranno un ulteriore calo. Le minime scenderanno al di sotto dello zero, con -1 a Viterbo e -3 a Rieti.