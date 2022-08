Previsioni meteo Roma e Lazio 27 agosto: piogge in arrivo e temperature in calo Tempo ancora bello su Roma, con possibili piogge e temporali nel Lazio, specialmente nel Reatino. Sono le previsioni del meteo per sabato 27 agosto.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 27 agosto, registrano tempo incerto, e temperature massime fino a 32 gradi. Agosto sta finendo e nell'ultimo weekend del mese il tempo sulla regione si manterrà piuttosto instabile. Sulla Capitale ci sarà il sole, discorso diverso per il resto del territorio del Lazio. Con la fine di agosto e l'inizio di settembre il quadro meterologico potrebbe cambiare, come spiegato dal meterologo Mario Giuliacci in un'intervista rilasciata a Fanpage.it. Ciò che dobbiamo aspettarci già a partire dai prossimi giorni e settimane nel Lazio è l'arrivo di nuove perturbazioni, con pioggia e temporali. L'aria diventerà più fresca e il clima gradevole, ma i valori si manterranno comunque al di sopra della media stagionale.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 27 agosto

Oggi, sabato 27 agosto, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo ancora bello. Nel dettaglio il cielo sulla Capitale sarà sereno da notte fino a sera e soleggiato dall'alba al tramonto. Le temperature oscilleranno tra minime di 20 e massime di 32 gradi. Sul resto del Lazio il tempo sarà soleggiato su Frosinone, dove le massime arriveranno a 30 gradi; incerto su Rieti, dove si attendono temporali alternati a schiarite e le massime non supereranno i 28 gradi, e su Viterbo, dove si formeranno nubi sparse e potrebbero cadere piogge isolate, con valori fino a 29 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 28 agosto

Domenica 29 agosto le previsioni del meteo a Roma registrano ancora tempo bello, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra minime di 19 e massime di 31 gradi. Sul resto del Lazio ci si attende cielo poco nuvoloso ovunque, con isolate piogge su Rieti. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30 gradi.