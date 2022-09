Previsioni meteo Roma e Lazio 26 settembre: pioggia e crollo delle temperature Cielo nuvoloso e pioggia, con temperature massime fino a 23 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 26 settembre. Sarà una settimana all’insegna del maltempo, con rischio nubifragi.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 26 settembre, registrano cielo coperto, pioggia e temperature massime fino a 23 gradi. La nuova settimana inizia all'insegna del maltempo e dell'allerta meteo colore giallo. Ieri c'è stato un nubifragio a Sabaudia, in provincia di Latina ed è crollato un tratto di lungomare. Sono infatte attese precipitazioni anche abbondanti, forti venti e temperature in calo. Il quadro meterologico cambia ancora con la nuova stagione, ponendo definitivamente la parola fine sull'estate. Come spiegano gli esperti del Meteo.it ciò accadrà "a causa della discesa depressione dal Nord Europa alimentata da masse d'aria di origine artico-marittima e sospinta da intensi venti meridionali, che provocherà la formazione di un ciclone Mediterraneo, che potrebbe provocare nubifragi". Particolarmente attenzionata è l'area del Basso Lazio per possibili allagamenti.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 26 settembre

Oggi, lunedì 26 settembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo coperto e pioggia, con temperature in calo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è coperto di notte, con deboli piogge al mattino, piogge alternate a schiarite nel corso del pomeriggio e poco nuvoloso di sera. I valori oscilleranno tra minime di 19 e massime di 23 gradi. Nel resto della regione tempo fortemente instabile, con nubi sparse ed isolate piogge su Viterbo, nubi sparse su Rieti, temporali alternati a schiarite su Frosinone e Latina. Le temperature si attesteranno su mattimo pari o poco superiori ai 20 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 1 e domenica 2 ottobre

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend di sabato 1 e domenica 2 ottobre registrano cielo con nubi sparse, con isolate piogge. A Roma sabato le temperature oscilleranno tra minime di 18 e massime di 24 gradi. Domenica sulla Capitale ancora nubi sparse, con massime di 26 gradi. Sul resto del territorio della regione sabato cielo poco nuvoloso, domenica anche, con pioggia su Frosinone.