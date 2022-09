Nubifragio a Sabaudia, crolla un tratto di lungomare. Domani nuova allerta meteo A Sabaudia. provincia di Latina, è crollato un tratto di lungomare. Domani nuova allerta meteo (ma di colore giallo).

A cura di Enrico Tata

A Sabaudia, provincia di Latina, è crollato un tratto di lungomare a causa del nubifragio che si è abbattuto nella mattinata di oggi sul litorale a Sud di Roma. La polizia locale ha disposto la chiusura di parte della strada. Informa il comune di Sabaudia su Facebook: "Maltempo, crolla una spalletta di contenimento, strada chiusa su un tratto di lungomare. La pioggia battente ha causato diversi smottamenti soprattutto sul tratto di lungomare verso la Bufalara. Il nubifragio che si è abbattuto nella notte su tutto il territorio ha causato il crollo di una spalletta di contenimento del ponte alla foce di Caprolace. Chiusa la strada sul lungomare da Sacramento a via della Lavorazione. In corso sopralluoghi per verificare altri presunti danni sul territorio comunale".

A Fiumicino una barca di cinque metri si è incagliata a Fiumara Grande alla foce del Tevere, tra Ostia e Fiumicino, a causa della mareggiata di questa notte. In salvo l'unica persona che si trovava a bordo. Sul posto sono intervenuti, sia da mare che da terra, gli uomini della guardia costiera. L'incidente è avvenuto probabilmente perché improvvisamente il motore dell'imbarcazione si è fermato e la stessa è quindi rimasta completamente in balia delle onde. La risacca l'ha trascinata sugli scogli.

Per domani, lunedì 26 settembre, la Protezione Civile del Lazio ha emesso una nuova allerta meteo valida fino alla serata. Nello specifico si prevedono precipitazioni "da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali e meridionali della regione". Per la giornata di oggi la Protezione Civile aveva emesso un'allerta meteo arancione.