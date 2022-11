Previsioni meteo Roma e Lazio 26 novembre: pioggia abbondante e temporali Pioggia abbondante e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 26 novembre.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 26 novembre, registrano pioggia abbondante e temporali. Il weekend si apre con una giornata di allerta meteo, gialla a Roma e arancione nel Lazio. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it è infatti in arrivo una corrente d'aria molto fredda sull'Italia e sulle regioni centrali, con un vortice ciclonico, che porterà instabilità, con il rischio anche di allagamenti. La prima parte del fine settimana sul Lazio è previsto maltempo, con una breve pausa domenica in alcune aree, mentre già da lunedì torna la pioggia, che continuerà a cadere per tutta la settimana. A partire da martedì arriverà aria di origine polare, che farà abbassare la colonnina di mercurio.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 26 novembre

Oggi, sabato 26 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale cadrà abbondante pioggia di notte, fino a 7 millimetri, con precipitazioni deboli al mattino, moderate nel pomeriggio e abbondanti, fino a 8 millimetri di pioggia di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 6 e massime di 13 gradi e il vento soffierà moderato. Sul resto del Lazio cadrà la pioggia su tutti i capoluoghi di provincia, con massime fino a 17 gradi su Latina, 15 su Frosinone, 14 su Viterbo e Rieti.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 27 novembre

Domenica 27 novembre le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano un cambiamento del quadro meterologico, con ampie schiarite e il sole che brillerà per l'intero arco della giornata. Sarà infatti sereno sulla Capitale di notte, al mattino, nel corso del pomeriggio e di sera. Le precipitazioni saranno invece assenti e il vento soffierà moderato. Sul resto del Lazio ci sarà pioggia debole su Frosinone, Rieti e Latina, mentre su Viterbo come per la Capitale, brillerà il sole, con nubi sparse. Massime fino a 14 gradi su Latina, 13 su Viterbo, 12 su Frosinone e 10 su Rieti.