video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 26 maggio: cielo sereno, torna il bel tempo Sole e temperature gradevoli oggi a Roma e nel resto delle province del Lazio. Il termometro andrà sopra i venti gradi e non sono previste piogge. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica di sole oggi in tutto il Lazio: dopo l'ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha investito la regione, adesso dovrebbero cominciare settimane serene, con cielo terso e, almeno per ora, assenza di piogge. La giornata di oggi, domenica 26 maggio, sarà caratterizzata da temperature miti e gradevoli, le cui massime si attesteranno sui 24 gradi, e cielo sereno, senza nuvole, tranne che a Viterbo. Non sono previste piogge, né oggi né nei giorni successivi. Ma andiamo a vedere la situazione più nel dettaglio.

A Roma il cielo sarà privo di nuvole, con venti moderati e temperature comprese tra sedici e ventiquattro gradi. Minime a dodici gradi e massime a venticinque gradi invece a Frosinone, dove è previsto cielo terso e venti che soffieranno deboli la mattina e la sera, moderati nel pomeriggio. A Latina troviamo temperature tra i quindici e i venticinque gradi, cielo sereno e venti moderati, mentre a Rieti venti deboli, cielo sereno e temperature tra tredici e ventitré gradi. Termometro tra undici e ventiquattro gradi a Viterbo, dove i venti saranno deboli e il cielo leggermente nuvoloso il pomeriggio.

Secondo quanto riportato dagli esperti del Meteo.it, il bel tempo di questa domenica sarà merito dell'alta pressione, consentendo un miglioramento generale su tutta la penisola (anche se, in alcune regioni, sono previsti degli acquazzoni). Per ora il bel tempo è atteso anche nei prossimi giorni, con temperature gradevoli e cielo sereno. Ma, data l'instabilità di questo meteo ballerino, non è escluso vi siano sorprese improvvise e cambiamenti repentini nei prossimi giorni.