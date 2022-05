Previsioni meteo Roma e Lazio 26 maggio: cielo coperto e caldo, pioggia nel weekend Sole e caldo, con massime che arriveranno fino ai 33 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 26 maggio. Nel weekend torna il maltempo.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 26 maggio, registrano cielo coperto. Le ultime settimane di primavera sono accompagnate da un caldo anomalo. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it giugno porterà con sé valori fino a 3 gradi al di sopra della media stagionale e luglio e agosto in particolare, saranno influenzati dall'anticiclone africano, che porterà ondate di calore forti e persistenti sull'Italia. Nel weekend di fine maggio è previsto il temporaneo ritorno del maltempo, con piogge e temporali sparsi sul territorio della regione.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 26 maggio

Oggi, giovedì 26 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo coperto. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, con cielo coperto dal mattino fino a sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 16 e massime di 33 gradi. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. Situazione analoga nel resto degli altri capoluoghi di provincia del Lazio, con nubi sparse su Viterbo, Rieti e Frosinone e cielo coperto su Latina. I valori massimi arriveranno a 32 gradi a Frosinone, 31 a Latina e 29 a Viterbo e Rieti.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 28 e domenica 29 maggio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend di sabato 28 e domenica 29 maggio registrano tempo bello e caldo. Il mese si conclude all'insegna del sole, che brillerà indisturbato per l'intero arco del fine settimana, con valori che si manterranno pari o al di sopra dei 30 gradi, in linea con i giorni precedenti.

Sabato 28 maggio su Roma il cielo sarà poco nuvoloso di notte, sereno al mattino e durante il pomeriggio, coperto di sera, con valori che oscilleranno tra minime di 19 e massime di 31 gradi. Cielo poco nuvoloso su Latina e Viterbo, isolate piogge su Frosinone e temporali alternati a schiarite su rieti.

Domenica 29 maggio tempo bello sulla Capitale con cielo sereno di notte, poco nuvoloso al mattino,sereno il pomeriggio e di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 16 e massime di 17 gradi. Nubi sparse su Latina, isolate piogge su Frosinone e Viterbo. Temporali alternati a schiarite su Rieti.