Previsioni meteo Roma e Lazio 26 febbraio: vento molto forte e temperature in calo Vento molto forte e sole, temperature in calo, sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 26 febbraio. Pioggia debole su Frosinone e Rieti.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 26 febbraio, registrano cielo soleggiato e vento. L'ultimo weekend di febbraio 2022 è all'insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature che oscilleranno tra minime di 6 e massime di 11 gradi centigradi. La caratteristica più significativa sarà il vento di Bora o Tramontana, che soffierà con intensità da moderata a molto forte, fino a raggiungere i 42 chilometri orari. Ad imperversare nel fine settimana sarà dunque il cosiddetto Ciclone di Carnevale, con un peggioramento in vista su tutta l'Italia. Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, una massa d'aria fredda si è mossa dalla zona Sud-Ovest delle steppe russe, con un conseguente calo dei valori, che nei giorni scorsi sono arrivati a raggiungere anche i 10 gradi centigradi al di sopra della media stagionale, con punte fino a 20. La prossima settimana, la prima di marzo, si aprirà all'insegna del bel tempo e del sole, mentre a partire da giovedì ci saranno degli annuvolamenti, che vedranno il possibile ritorno di pioggia e maltempo.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 26 febbraio

Oggi, sabato 26 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile e soleggiato, con vento forte. Nel dettaglio sulla Capitale è piovuto durante la notte, con precipitazioni di debole entità. Stamattina il cielo si è rasserenato e presenta solo qualche sporadica nube. Nel pomeriggio sarà coperto e poi nuovamente con nubi sparse di sera. Nel resto del Lazio sono previste nubi sparse, pioggia debole alternata a schiarite su Rieti e Frosinone e pioggia mista a neve alternata a schiarite su Viterbo. Le minime si manterranno stabili.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, domenica 26 febbraio

Domenica 27 febbraio le previsioni del meteo a Roma registrano sole per l'intero arco della giornata. Il cielo infatti sulla Capitale sarà sereno di notte e al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 3 e massime di 11 gradi centigradi. Il vento continuerà a soffiare forte. Sul resto del Lazio il cielo sarà coperto da nubi sparse, ma non dovrebbe piovere.