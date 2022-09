Previsioni meteo Roma e Lazio 25 settembre: pioggia e temporali, arriva il maltempo Arriva il maltempo, con piogge e forti temporali in tutta la regione, che potrebbero arrecare forti disagi a tutta la popolazione.

A cura di Redazione Meteo

Continuano a calare le temperature a Roma e nel Lazio in questi giorni, in cui il termometro inizia a segnare temperature sui venti gradi in tutto la regione. Non solo: iniziano giorni segnati da piogge e temporali in tutta la regione, che si daranno dalle prime pre del mattino fino a sera tardi.

A Roma, in particolare, le temperature saranno comprese tra una minima di venti gradi e una massima di ventitré gradi. Piogge e temporali sono previsti per tutta la giornata, dalle prime ore del mattino fino alla sera, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati. Il cielo sarà ovviamente nuvoloso data l'ondata di maltempo che si abbatterà sulla capitale.

Temporali e temperature ancora più basse sono previste anche a Frosinone, in provincia. Le temperature minime si attesteranno sui diciotto gradi, mentre le massime a ventitré gradi. Le precipitazioni saranno abbondanti e dureranno tutta la giornata.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 4 settembre: ancora temporali e maltempo

Temporali e piogge anche a Latina, dove la temperatura minima è di ventuno gradi, mentre la massima sarà di ventidue. Il cielo sarà nuvoloso tutta la giornata, e anche nei prossimi giorni la situazione meteo non accennerà a migliorare.

Temperature molto minori a Rieti, dove la minima arriverà addirittura a quattordici gradi, mentre la massima si attesterà sui diciannove. Anche qui però, sono attesi temporali per tutta la giornata e per i giorni successivi.

La situazione non sarà ovviamente diversa a Viterbo, dove la minima si attesterà sui sedici gradi, mentre la massima arriverà a diciannove. I vento soffieranno forti, mentre le condizioni meteo non subiranno variazioni nei prossimi giorni.