Previsioni meteo Roma e Lazio 25 ottobre: cielo coperto e piogge in serata Cielo nuvoloso in gran parte del Lazio oggi, lunedì 25 ottobre. Il maltempo investirà soprattutto le province di Roma, Latina e Frosinone, mentre a Rieti e Viterbo il cielo sarà poco coperto, anche se con temperature più rigide. Piogge cominceranno a cadere in serata, intono alle 23, e continueranno anche domani.

A cura di Redazione Meteo

Giornata senza sole quella che si apre oggi, lunedì 25 ottobre, nel Lazio. Secondo le previsioni meteo di oggi, il cielo sarà coperto per tutta la giornata, con pochi rasserenamenti in alcune zone della regione, ma con prevalenza di nubi da mattina fino a sera. L'ondata di maltempo investirà la regione più versa sera, con piogge nella capitale a partire dalle 23. Le temperature sono in calo rispetto ai giorni scorsi, con il termometro che progressivamente continua a scendere sotto i 20 gradi, cedendo poco a poco il passo a un clima più rigido e autunnale.

Meteo Roma, piogge a partire dalle 23

Nello specifico a Roma il termometro segnerà temperature comprese tra 15 e 21 gradi. Il cielo sarà coperto per tutta la giornata, con nubi sparsi fino alle 8 del mattino e poi cieli totalmente coperti fino a sera. Dalle 23 in poi nella capitale sono previste piogge abbondanti che continueranno per tutta notte e segneranno anche la giornata di domani, con precipitazioni che dureranno fino a sera. I venti soffieranno tra deboli e moderati, mentre le temperature continueranno a scendere anche nei prossimi giorni.

Previsioni meteo Lazio, piogge anche in provincia

Pure nelle province il tempo non sarà bello. A Frosinone le temperature saranno particolarmente rigide, con la minima a 13 gradi e la massima a 20. Anche a Latina cielo coperto ma con temperature un po' più alte, con minime ai 15 gradi e massime a 22 gradi, mentre a Rieti la minima sarà molto bassa (8 gradi) ma il cielo solo parzialmente nuvoloso, con sprazzi di sole per tutta la giornata. Sole e cielo poco nuvoloso a Viterbo, con temperature comprese tra 10 e 20 gradi. Piogge cominceranno a cadere in serata a Frosinone e Latina.