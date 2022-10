Previsioni meteo Roma e Lazio 24 ottobre: non si ferma il caldo, temperature a 26 gradi Continua il caldo a Roma, Viterbo, Latina, Rieti e Frosinone. Le temperature massime continueranno ad attestarsi sui 26 gradi per tutta la settimana.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, a Roma e nelle altre province del Lazio, sarà una settimana caratterizzata dalle alte temperature, con i termometri che arriveranno anche a 27 gradi. L'ondata di caldo continuerà almeno fino a domenica prossima: fino ad allora le temperature, soprattutto nella capitale, non scenderanno sotto i ventisei gradi. Un caldo decisamente anomalo dato il periodo autunnale, che però continuerà ancora per qualche tempo.

In particolare a Roma oggi le temperature oscilleranno tra una minima di quindici gradi e una massima di ventisei gradi. Il cielo sarà leggermente nuvoloso nella prima parte della mattina, dopodiché si aprirà e lascerà spazio al sole. Non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno moderati per tutta la giornata.

Anche a Frosinone farà molto caldo oggi. Le temperature saranno comprese tra dodici gradi e ventiquattro gradi di massima, mentre i venti soffieranno deboli. Anche qui, come Roma, non sono previste piogge.

Temperature comprese tra sedici e ventiquattro gradi a Latina, dove il cielo sarà coperto nelle prime ore del mattino. Non ci saranno piogge, mentre i venti soffieranno moderati per tutta la giornata. Le temperature rimarranno praticamente invariate per tutta la settimana.

Minime leggermente più basse a Rieti, dove il termometro arriverà a undici gradi, mentre la massima si attesterà sui ventiquattro gradi. Non ci saranno piogge, il cielo sarà poco nuvoloso nel tardo pomeriggio.

Temperature tra dodici e ventiquattro gradi a Viterbo, dove il cielo sarà poco nuvoloso per tutta la giornata, ma senza piogge. Le temperature saranno più alte tra le 14 e le 17 del pomeriggio.