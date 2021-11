Previsioni meteo Roma e Lazio 24 novembre: ultima giornata di bel tempo, poi freddo e temporali Quella di oggi, a Roma e nel Lazio, sarà l’ultima giornata di bel tempo, dopodiché arriveranno i temporali su tutta la regione.

A cura di Natascia Grbic

Quella che si apre oggi a Roma e nel Lazio, mercoledì 24 novembre, è una giornata segnata dal cielo poco nuvoloso e dalle temperature non troppo basse. Si tratta però dell'ultimo giorno della settimana in cui non ci sarà maltempo: nei prossimi giorni, infatti, il Lazio sarà preso di mira da piogge e temporali, anche molto forti e violenti, che dureranno fino alla fine della settimana. È un periodo ballerino quello che si ha questo mese di novembre, con giornate di sole anche molto calde e giornate dove invece ci sono bombe d'acqua e alluvioni. Come detto, quella che si apre oggi sarà invece una giornata dal meteo gradevole, con temperature miti e assenza di precipitazioni.

Nel Lazio cielo poco nuvoloso

In particolare a Roma le temperature saranno comprese tra 10 e 17 gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso per tutto il giorno e non ci saranno piogge, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati. La situazione sarà simile nelle altre province del Lazio: a Frosinone il termometro oscillerà tra 9 e 16 gradi, non ci saranno piogge, il cielo sarà poco nuvoloso, e i venti soffieranno moderati per tutta la giornata. Temperature alte a Latina, dove la massima arriverà fino a 18 gradi, mentre la temperatura minima non scenderà sotto gli 11. Anche qui non sono previste piogge. Temperature più rigide a Rieti, dove la minima sarà di 6 gradi e la massima di 15. A differenza delle altre province, a Rieti nei prossimi giorni pioverà e le temperature si abbasseranno moltissimo, fino ad arrivare a massimo 7 gradi. Situazione simile anche a Viterbo, dove invece ci sarà sole tutto il giorno senza piogge.