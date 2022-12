Previsioni meteo Roma e Lazio 24 dicembre: Vigilia di Natale con sole e 10 gradi oltre la media Cielo coperto, piogge assenti e temperature massime fino a 17 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 24 dicembre, la Vigilia di Natale.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 24 dicembre, la Vigilia di Natale, registrano sole e temperature fino a massime di 17 gradi. Il weekend di Natale sarà caratterizzato dall'influenza di un anticiclone africano, che resterà sull'Italia almeno fino a Santo Stefano. Come già annunciato dagli esperti de Il Meteo.it i valori che si registreranno durante questi giorni di festa potranno raggiungere anche 10 gradi al di sopra della media stagionale. Una vera e propria bolla di alta pressione chiamata ‘blocco Omega', che ci regalerà delle feste miti e gradevoli dal punto di vista del quadro meterologico. Una sorta di ‘mostro' anticiclonico, che di fatto impedirà alle perturbazioni almeno per il momento di raggiungere l'Italia e le regioni centrali. Si raccomanda di prestare particolare attenzione per la possibile formazione di nebbia al mattino.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 24 dicembre, Vigilia di Natale

Oggi, sabato 24 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello e stabile. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, coperto al mattino, con sole e poche nubi nel pomeriggio e di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 10 e massime di 17 gradi. Il vento soffierà debole e le precipitazioni saranno assenti sull'intero territorio della regione. Cielo poco nuvoloso anche sugli altri capoluoghi di provincia del Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 25 dicembre, Natale

Domenica 25 dicembre, giorno di Natale, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo poco nuvoloso o coperto. Nel dettaglio sulla Capitale avremo cielo coperto di notte e poi per l'intero arco della giornata, fino a sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massime di 14 gradi e il vento soffierà moderato. Cielo poco nuvoloso o con nubi sparse anche sul resto del territorio del Lazio. Su Viterbo, Latina e Frosinone ci saranno poche nubi, mentre su Rieti il cielo sarà sereno e brillerà il sole.