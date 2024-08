video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 24 agosto: domina l’anticiclone africano, temperature ancora alte Sole e caldo e temperature fino a massime di 34 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 24 agosto. Domina ancora l’anticiclone africano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 24 agosto, registrano sole e caldo, con temperature ancora molto alte, fino a 34 gradi. Il quadro meteorologico è dominato ancora dall'anticiclone africano, che tiene ben alta la colonnina di mercurio, nelle ore centrali della giornata, al di sopra dei 30 gradi. Saranno ancora giorni bollenti e notte tropicali, durante le quali sarà difficile addormentarsi. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o con più nubi sui rilievi. Per quanto riguarda invece la prossima settimana, con la quale arriva la fine d'agosto ad attenderci da mercoledì 28 arriva il maltempo, con un calo delle temperature, temporali e grandine. Settembre invece inizia all'insegna del caldo africano e con temperature ancora estive.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 24 agosto

Oggi, sabato 24 agosto, le previsioni del meteo a Roma registrano sole e caldo. Nel dettaglio sulla Capitale abbiamo cielo sereno e sole, nubi assenti per l'intero arco della giornata. Le temperature oscillano tra minime di 24 e massime di 34 gradi e il vento soffia da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, con sole e caldo su Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, cielo sereno e senza nubi. Sul fronte delle temperature vediamo le minime e le massime: tra 20 e 34 gradi a Frosinone, tra 23 e 33 gradi a Latina, tra 19 e 32 gradi a Rieti, tra 19 e 33 gradi a Viterbo.