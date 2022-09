Previsioni meteo Roma e Lazio 23 settembre 2022: cielo nuvoloso e temperature sotto ai 25 gradi Cielo nuvoloso in quasi tutta la regione Lazio e temperature comprese fra i 7 e i 23 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Sole o cielo nuvoloso, a secondo della zona precisa della regione Lazio in cui vi trovate: l'unica certezza, che unisce tutti i territori nella giornata di oggi, 23 settembre 2022, secondo il Meteo.it è la temperatura che non supera i 25 gradi centigradi. Le temperature minime oscillano fra i 7 gradi di Viterbo e Rieti fino ai 16 di Latina, mentre le massime sono fra i 20 e i 23.

Previsioni meteo Roma per oggi 23 settembre 2022

Fresco anche nella capitale, dove si raggiungono le temperature più alte di tutta la regione: è a Roma, infatti, che si raggiungono i 23 gradi di temperatura massima, mentre la minima prevista è di 11 gradi centigradi. La mattina parte con un cielo sereno e qualche nuvola passeggera, ma nella fase centrale della giornata le nuvole diventano una costante e il cielo appare totalmente coperto fra le 13 e le 18.

Previsioni meteo Lazio: le città più fredde Rieti e Viterbo

Non è una novità che Rieti e Viterbo siano i capoluoghi più freschi della regione: è qui che oggi le temperature minime raggiungono i 7 gradi centigradi, mentre le massime si aggira rispettivamente sui 20 e i 21. Nel reatino, a differenza del viterbese, però, nella giornata di oggi si attendono nuvole, soprattutto fra il tardo pomeriggio e la prima serata. A Viterbo, invece, il cielo resta sereno tutto il giorno.

Stessa temperatura massime quella prevista a Latina e a Frosinone, di 22 gradi centigradi, mentre la minima, 16 per il capoluogo pontino e di 13 per la zona del frusinate. Il cielo, in entrambe le zone, è nuvoloso, ma mentre Latina si sveglia già con il cielo coperto, a Frosinone il grigio arriva a partire dal primissimo pomeriggio.