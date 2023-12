Previsioni meteo Roma e Lazio 23 dicembre: cielo sereno e sole, temperature sopra alla media Tempo stabile e soleggiato con temperature fino a massime di 16 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 23 dicembre. Cambio di rotta per Capodanno, con freddo e maltempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 23 dicembre, registrano tempo bello e soleggiato, con temperature fino a massime di 16 gradi. Il tempo per il ponte natalizio si mantiene tendenzialmente stabile, con qualche annuvolamento e a tratti cielo coperto, ma non dovrebbe piovere.

I valori sono al di sopra della media stagionale con circa 10 gradi in più, grazie all'influenza dell'anticiclone in parte di matrice africana sul Bacino del Mediterraneo. Un'occasione per chi resta in città di godersi passeggiate per mercatini di Natale allestiti dal centro alla periferia, villaggi a tema, visitare musei o divertirsi sulle piste di pattinaggio.

Se il maltempo è lontano alla Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, lo stesso discorso non vale per Capodanno. Aria gelida è infatti in arrivo e porta con sé un peggioramento del quadro meteorologico, con piogge e temporali accompagnati da gelate e nevicate anche a bassa quota, proprio a cavallo tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 23 dicembre

Oggi, sabato 23 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello e temperature miti. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è sereno e il sole brilla per l'intero arco della giornata. I valori oscillano tra minime di 9 e massime di 16 gradi e il vento soffia debole, precipitazioni assenti.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio sabato 23 dicembre, con tempo stabile e soleggiato ovunque senza particolari variazioni. Per quanto riguarda i valori vediamo minime e massime capoluogo per capoluogo: tra 8 e 17 gradi a Frosinone, tra 9 e 16 gradi a Latina, tra 6 e 14 a Rieti, tra 5 e 14 a Viterbo. Il vento soffia debole e le precipitazioni sono assenti.