Previsioni meteo Roma e Lazio 22 settembre: calano le temperature, arriva il freddo Calano le temperature nel Lazio, con il termometro che arriva a scendere fino a otto gradi (per le minime) a Rieti e Viterbo. Massime sui venti gradi.

A cura di Redazione Meteo

Continua il calo delle temperature a Roma e nelle altre province del Lazio. Sembrano lontani i giorni in cui il termometro superava i trenta gradi, e l'afa attanagliava la regione. Adesso la morsa del caldo si è allentata e si sta per inaugurare una settimana di piogge e dominata dal maltempo.

In particolare oggi, giovedì 22 settembre, nella capitale le temperature saranno comprese tra quattordici e ventitré gradi. Il cielo sarà nuvoloso praticamente per tutta la giornata, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati. Non sono previste piogge almeno per la giornata di oggi, anche se nella capitale è prevista un'ondata di temporali a partire da domenica.

La situazione non sarà diversa nelle altre province del Lazio. A Frosinone le temperature saranno comprese tra quattordici e ventidue gradi, il cielo sarà sereno nelle ore centrali della giornata ma poi arriveranno le nuvole e si abbasseranno ancora di più le temperature.

Temperature minime leggermente più alte a Latina, dove il termometro non scenderà sotto i diciassette gradi, mentre la massima rimarrà ferma a ventidue. Anche qui il cielo sarà nuvoloso.

Più freddo a Rieti, dove le minime scenderanno addirittura a otto gradi, mentre la massima non supererà i venti. Il cielo sarà soleggiato per tutta la giornata, e non sono previste piogge.

Anche a Viterbo, altra provincia più ‘fredda' insieme a Rieti, le temperature saranno più rigide. La minima rimarrà sugli otto gradi, mentre la massima salirà fino a ventuno. Il cielo sarà soleggiato e non sono previste piogge. I venti invece, così come nelle altre province, soffieranno tra deboli e moderati.