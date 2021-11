Previsioni meteo Roma e Lazio 22 novembre: pioggia e temporali, è allerta maltempo Nella giornata di oggi, lunedì 22 novembre, a Roma e nel Lazio sono previsti piogge e temporali a causa dell’allerta meteo.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata all'insegna del maltempo quella che si aprirà oggi a Roma, Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone. In particolare su tutto il Lazio è prevista un'allerta meteo e "i prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali". Lo ha comunicato il Centro funzionale regionale della Protezione civile, che ha emesso ieri un avviso di condizioni meteorologiche avverse. "I fenomeni – si legge nel bollettino – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; criticità idrogeologica su Bacini Costieri Nord e Bacini di Roma".

Allerta meteo gialla, nel Lazio piogge e temporali

Dopo una domenica dove il bel tempo ha fatto da padrone, oggi lunedì 22 novembre la giornata sarà caratterizzata da piogge e temporali. Non solo: anche nei prossimi giorni le precipitazioni continueranno. Il maltempo ci sarà per tutta la settimana, con conseguenti disagi per la popolazione, soprattutto dal punto di vista della circolazione stradale. Nei casi di maltempo, pioggia e vento forte, c'è rischio di allagamenti e smottamenti, con rallentamenti e traffico in aumento sulle strade. Le temperature sono lievemente in calo rispetto a quelle dei giorni passati: a Roma ci sarà una massima di 16 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 4/5 gradi.