Previsioni meteo Roma e Lazio 22 marzo: caldo primaverile e cielo nuvoloso Cielo nuvoloso ma temperature alte oggi a Roma e nelle altre province del Lazio. Non sono previste piogge, si sfiorano i venti gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Il 21 marzo è cominciata ufficialmente la primavera, e le temperature si stanno alzando sempre di più. Nel Lazio il termometro si avvicinerà molto ai venti gradi, con le massime che stanno crescendo di giorno in giorno nonostante i cieli non sempre tersi. Nonostante il cielo nuvoloso, non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno un po' dappertutto tra deboli e moderati. La situazione rimarrà pressoché invariata anche nei prossimi giorni, con il rischio di qualche pioggia la prossima settimana.

A Roma la giornata di oggi prevede le massime fino a 18 gradi, mentre a Latina e Frosinone il termometro salirà addirittura a 19 gradi. Termometri a 19 gradi anche a Viterbo e Rieti, che solitamente sono le province più fredde del Lazio. I gradi percepiti potrebbero essere di più rispetto a quelli segnalati. In ogni caso, è definitivamente finita – non che fosse mai effettivamente arrivata – la stagione invernale.

Nonostante il tempo oggi non dovrebbe regalare brutte sorprese, stessa cosa non si può dire nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato dagli esperto del meteo.it, " l'alta pressione non riesce a mantenere la necessaria energia per garantire un lungo periodo di stabilità atmosferica. Il flusso umido e instabile proveniente dall'Atlantico rimane infatti preponderante e continuerà a provocare un contesto variabile, a tratti imprevedibile, sicuramente caratterizzato da repentini cambiamenti". Non è escluso quindi che vi possano essere piogge sulla regione nei prossimi giorni, anche con le alte temperature. Soprattutto nei giorni di Pasqua e Pasquetta, come avviene solitamente, ci potrebbero essere brutte sorprese.