Previsioni meteo Roma e Lazio 22 gennaio: cielo nuvoloso e piogge, neve in provincia Cielo principalmente nuvoloso oggi a Roma e nel Lazio, con possibilità di neve a Rieti e Viterbo. Attese piogge nelle altre province.

Basse temperature e cieli nuvolosi segnano la giornata di oggi, domenica 22 gennaio. In tutta la regione il termometro raggiungerà punti molto bassi, in alcune province del Lazio sono previste piogge in serata mentre in altre nevicherà. Le condizioni meteo dovrebbero peggiorare nei prossimi giorni, con piogge e un ulteriore calo delle temperature, anche se verso il fine settimana dovrebbe tornare il bel tempo.

A Roma la giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con la temperatura minima che arriverà a due gradi, mentre la massima non supererà i nove gradi. Al mattino il cielo sarà coperto, nel pomeriggio e nella sera sono previsti brevi rovesci che lasceranno poi spazio a schiarite. I venti soffieranno deboli sia la mattina sia il pomeriggio.

Temperature tra zero e sette gradi a Frosinone, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Al mattino sono previste nubi sparse, mentre la sera ci saranno piogge e schiarite. I venti soffieranno al mattino e alla sera moderati.

Piogge intermittenti e schiarite a Latina, dove la temperatura minima sarà di due gradi e la massima di nove gradi. Al mattino ci saranno nubi sparse, mentre le piogge sono attese il pomeriggio, con venti che soffieranno deboli tutta la giornata.

Temperature tra zero e cinque gradi a Rieti, dove il cielo sarà coperto al mattino, mentre il pomeriggio sono previste schiarite. Non sono previste piogge, ma c'è il rischio di deboli nevicate.

Neve debole la mattina anche a Viterbo, dove il termometro oscillerà tra uno e sei gradi. Il cielo sarà coperto quasi tutta la giornata, mentre i venti soffieranno moderati.