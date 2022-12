Previsioni meteo Roma e Lazio 22 dicembre: cielo coperto e pioggia, temperature in aumento Cielo coperto con possibili deboli piogge sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 22 dicembre. Le temperature massime arriveranno a 14 gradi.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 22 dicembre, registrano cielo coperto, con possibili deboli piogge. Tempo ancora instabile sulla regione, con un miglioramento in serata. Per quanto riguarda la Vigilia e Natale gli esperti de Il Meteo.it hanno annunciato che sta per accadere qualcosa di particolare, ossia l'arrivo di un'enorme bolla di alta pressione, una condizione che prende il nome di blocco Omega. Il risultato è che l'alta pressione stazionerà nella stessa zona per molto tempo. Una sorta dunque di ‘mostro anticiclonico', che caratterizzerà l'intero finesettimana, portando le temperature massime al di sopra della media stagionale.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 22 dicembre

Oggi, giovedì 22 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo instabile. Sulla Capitale il cielo sarà coperto di notte e per l'intero arco della giornata. Potrebbero cadere deboli piogge dal mattino fino al pomeriggio, mentre di sera ci saranno ampie schiarite. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 12 e massime di 14 gradi e il vento soffierà moderato. Tempo instabile anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con cielo coperto su Latina, nubi sparse su Frosinone, Rieti e Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 24 e domenica 25 dicembre

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend della Vigilia di Natale e Natale registrano tempo bello, con cielo soloeggiato o coperto da poche nubi, ma niente pioggia. Sabato 24 dicembre sulla Capitale ci saranno nubi sparse per l'intero arco della giornata, di notte e dal mattino fino a sera. Le precipitazioni in città saranno assenti. Le temperature oscilleranno tra minime di 13 e massime di 17 gradi e il vento soffierà moderato. Nubi sparse alla Vigilia anche sul resto del Lazio. Domenica 25 dicembre il cielo sarà coperto su Roma, con precipitazioni assenti. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 14 e massime di 16 gradi e il vento soffierà moderato. Nubi sparse anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio.