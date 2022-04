Previsioni meteo Roma e Lazio 22 aprile: piogge, temporali e venti forti Un’ondata di maltempo su abbatte oggi su Roma e sulle altre province del Lazio, con forti temporali e cieli nuvolosi.

A cura di Redazione Meteo

Temperature alte oggi nel Lazio ma piogge e temporali per tutta la giornata. Queste le condizioni meteo della giornata di oggi, venerdì 22 aprile, su tutta la regione. L'ondata di maltempo che si è abbattuta su Roma e sulle altre province del Lazio continuerà fino al fine settimana, con una piccola tregua nella giornata di sabato. Il tempo dovrebbe migliorare la prossima settimana, anche se il cielo sarà nuvoloso e c'è sempre il rischio di nuove precipitazioni.

A Roma pioggia e vento forte

A Roma oggi in particolare farà abbastanza caldo, con la temperatura minima che non scenderà sotto i 14 gradi e la massima che non andrà oltre i 18 gradi. Sono previsti cieli coperti e piogge per tutta la giornata, anche se l'intensità non dovrebbe essere troppo forte. La situazione meteo potrebbe peggiorare verso le 14 del pomeriggio, e le piogge potrebbero intensificarsi. A preoccupare è soprattutto il vento che potrebbe soffiare molto forte per tutta la giornata, con conseguenti disagi per la popolazione, che ogni volta teme la caduta di rami e alberi nelle strade a causa del maltempo.

Nel resto del Lazio piogge per tutta la giornata

Temporali e temperature in calo a Frosinone, dove il termometro oscillerà tra 11 e 14 gradi. I cieli saranno molto nuvolosi per tutto il giorno. Forti temporali anche a Latina, dove la massima sarà di 16 gradi, mentre a Viterbo sono previste piogge per tutto il giorno, con cieli nuvolosi e massime a 14 gradi. Precipitazioni anche a Viterbo, con piogge tutte la giornata e temperature massime fino a 14 gradi. I venti soffieranno tra forti e moderati in tutta la regione.