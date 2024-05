video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 21 maggio: pioggia e temporali, allerta meteo sulla regione Secondo il bollettino della Protezione civile, “per le prossime 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sembrava fosse arrivata l’estate, ma così non è. Dopo giornate in cui ha fatto molto caldo, con temperature arrivate oltre i venticinque gradi, tornano a calare i termometri, con le massime che andranno nuovamente sotto i venti gradi. Per la giornata di oggi, martedì 21 maggio, sono previste piogge e temporali soprattutto la mattina. Le precipitazioni saranno molto consistenti, tanto che è stata diramata un’allerta meteo dalla Protezione civile.

Secondo il bollettino della Protezione civile, "per le prossime 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati".

In generale in tutta la regione si avranno temperature massime che non andranno oltre i 20 gradi. Le piogge e i temporali si avranno soprattutto al mattino, mentre il pomeriggio è previsto tempo nuvoloso, con la possibilità di rasserenamento nelle ore successive. I venti soffieranno da moderati e forti con il rischio di disagi in diverse zone, soprattutto – come spesso accade – al traffico stradale.

"Una forte perturbazione atlantica, alimentata e sospinta da correnti occidentali umide e preceduta da venti sciroccali ha raggiunto le nostre regioni centrosettentrionali innescando la formazione di alcune supercelle che in questi minuti stanno dando luogo a intense piogge", hanno dichiarato gli esperti del meteo.it. Era previsto, invece dei temporali, l'arrivo della primavera. Così non è stato, anzi: c'è stato un generale crollo delle temperature e un pericolo di nubifragi molto alto. E anche nei prossimi giorni, la situazione non sembra migliorare.