Previsioni meteo Roma e Lazio 21 gennaio: freddo intenso, ma da oggi almeno 5 giorni di sole Le previsioni del tempo: a Roma e nel Lazio da oggi, venerdì 21 gennaio 2022, splenderà il sole per almeno cinque giorni.

A cura di Enrico Tata

Torna il sole e torna il freddo intenso: a Roma e nel Lazio da oggi, venerdì 21 gennaio 2022, splenderà il sole per almeno cinque giorni. Almeno fino a martedì della prossima settimana, infatti, non pioverà e il cielo sarà sempre sereno. Per i giorni successivi occorrerà attendere per avere certezze, ma sembra che questa parentesi di alta pressione possa arrivare a durare anche dieci giorni.

A Roma le temperature scenderanno rapidamente fino a toccare gli 1/2 gradi tra sabato e domenica nelle ore notturne. Le temperature massime, invece, non saliranno sopra gli 11/12 gradi. Stesso discorso per quanto riguarda lunedì e martedì della prossima settimana. A Rieti e a Viterbo le temperature arriveranno a toccare i meno 4 tra sabato e domenica con le massime che non supereranno gli 8 gradi. Temperature sottozero anche a Frosinone, dove le minime potrebbero arrivare a meno 3 e le massime non dovrebbero superare i dieci gradi nel weekend. A Latina temperature massime intorno ai 12 gradi e temperature minime intorno a 1/2 gradi.

Nella giornata di sabato, spiegano gli esperti del sito 3bMeteo.com, le temperature minime scenderanno sensibilmente su tutto il territorio italiano. Nella giornata di domenica il cielo sarà "soleggiato o poco nuvoloso al Nord, poco o parzialmente nuvoloso e asciutto anche al Centro ed in Sardegna con alcuni annuvolamenti in più sul versante adriatico, specie la sera in Abruzzo. Maggior variabilità sulle regioni meridionali con qualche debole pioggia inizialmente su Salento, Basilicata e Calabria e con deboli nevicate possibili sui rilievi lucani dai 700m. In serata tende a peggiorare sul basso Adriatico per il sopraggiungere di un nuovo impulso freddo balcanico con nubi in aumento tra Molise e Puglia associate a qualche pioggia o debole nevicata dai 900m".