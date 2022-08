Previsioni meteo Roma e Lazio 21 agosto: cielo nuvoloso, ma afa e caldo durante la giornata Sole e caldo in questo 21 agosto, anche se le temperature sono più basse rispetto ai giorni passati. Il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata calda e con temperature al di sopra dei trenta gradi, ma con il cielo che sarà nuvoloso per quasi tutta la giornata.

Secondo quanto riportato da ilmeteo.it, a Roma la giornata sarà "caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, min 21°C, max 34°C. In particolare avremo cielo sereno e caldo al mattino, cielo poco nuvoloso durante il resto della giornata. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 34°C, la minima di 21°C alle ore 6. I venti saranno deboli da Nord al mattino con intensità di circa 10km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 18km/h, alla sera deboli provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 13km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 7.7, corrispondente a 919W/mq".

Le condizioni meteo saranno le stesse più o meno in tutta la regione. Anche a Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone le temperature massime saranno sui trentadue gradi, mentre le minime non scenderanno sotto i venti gradi.

Non sono previste piogge, nemmeno nei prossimi giorni. Al momento l'ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito alcune zone del Lazio non sembra che si riaffaccerà molto presto. I cieli rimarranno comunque nuvolosi, almeno per i prossimi giorni, ma non sono previste per il momento precipitazioni.

Ci vorrà un po' perché le temperature tornino a calare. Fino alla fine della settimana le massime segneranno sempre trenta gradi, ma è probabile che tra qualche giorno, soprattutto con l'arrivo di settembre, inizino ad abbassarsi.