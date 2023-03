Previsioni meteo Roma e Lazio 20 marzo: tornano pioggia e temporali Pioggia e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 20 marzo. Maltempo su tutta la regione.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 20 marzo, registrano maltempo. La settimana si apre all'insegna della forte instabilità, con il ritorno prorompente delle precipitazioni. Sulla Capitale e sul resto del territorio della regione si attendono piogge e temporali. Ciò accade come annunciano gli esperti de Il Meteo.it a causa di una perturbazione in transito già a partire da domenica. Anche il resto della settimana sarà instabile, martedì 22 marzo entra la primavera ma ancora il tempo farà i capricci. A fine marzo poi si prevede una fase fortemente perturbata, con il ritorno delle piogge, con venti forti e precipitazioni anche abbondanti. La bella stagione dunque fatica almeno per il momento a prendere piede. Sul fronte delle temperature non si registreranno particolari cambiamenti.

Le previsoni dle meteo a Roma per oggi, lunedì 20 marzo

Oggi, lunedì 20 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale ci sono nubi sparse di notte, precipitazioni di carattere moderato al mattino, forti nel pomeriggio e deboli di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 11 e massime di 14 gradi nelle ore centrali della giornata e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Sul resto del Lazio lunedì 20 marzo avremo sempre maltempo, con precipitazioni sparse anche abbondanti su tutto il territorio della regione. Si attendono temporali su Frosinone, pioggia su Rieti e Viterbo. Le minime non scenderanno al di sotto degli 8 gradi e le massime non supereranno i 14, mentre il vento soffierà da debole a moderato.