Previsioni meteo Roma e Lazio 20 marzo: basta bel tempo, oggi piogge e temporali Piogge e temporali oggi a Roma e provincia, dove le temperature subiranno un abbassamento rispetto ai giorni passati.

A cura di Redazione Meteo

Se nei giorni scorsi ci eravamo abituati al bel tempo su tutto il Lazio, questo fine settimana avremmo invece a che fare con piogge e cieli nuvolosi. Oggi in particolare, domenica 20 marzo, potrebbero essere rovinati i piani di chi aveva deciso di passare la giornata all'aperto, magari facendo una scampagnata sperando nel bel tempo. A Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo le temperature massime non andranno oltre i 15 gradi, mentre le minime non scenderanno sotto i tre. I cieli saranno nuvolosi per tutto il giorno, con piogge nel pomeriggio e temporali nella sera in alcune zone del Lazio. I venti soffieranno moderati in tutta la regione, non sono previste almeno per il momento allerte meteo. La situazione dovrebbe però migliorare a partire dai prossimi giorni, con lo stop alle piogge e un rialzo delle temperature.

In serata a Roma piogge e temporali sulla città

Per quanto riguarda invece in particolare la città di Roma, domenica 20 marzo si configura come una "giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1481m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente". Le condizioni meteo di tutta la regione dovrebbero però migliorare già a partire da lunedì, con la fine delle piogge e un rialzo delle temperature, che andranno ad avvicinarsi anche a 20 gradi.