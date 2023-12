Previsioni meteo Roma e Lazio 20 dicembre: clima caldo e soleggiato per l’anticiclone L’inverno non sembra volerne sapere di arrivare. Nel Lazio le temperature rimarranno abbastanza elevate per via dell’anticiclone tropicale, che perdurerà fino a Natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Nella giornata di oggi, mercoledì 20 dicembre, nel Lazio il clima sarà principalmente caldo e soleggiato, con cielo terso e venti che soffieranno deboli. In generale le temperature saranno sopra la media fino a Natale, circa dieci gradi in più rispetto allo scorso anno, per effetto dell'anticiclone tropicale che sta passando sull'Italia. Una bolla d'aria calda che porta con sé un clima quasi primaverile e che di invernale ha decisamente poco, in linea con i cambiamenti climatici che stanno interessando il globo.

A Roma nello specifico le temperature saranno comprese tra sette e tredici gradi, con cielo sereno e assenza di piogge. Il picco di caldo si avrà intorno alle 14, mentre la temperatura più bassa si registra verso le 7 del mattino. I venti soffieranno molto deboli per tutta la giornata.

Temperature tra due e dodici gradi a Frosinone, dove la situazione meteo sarà molto simile a quella che si registra nella città di Roma. Anche qui i venti soffiano deboli per tutta la giornata e non ci saranno piogge. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso.

Minime a quattro gradi e massime a dodici gradi a Latina. Nel capoluogo pontino è previsto cielo nuvoloso tra le 10 e le 13, mentre nel resto della giornata sarà soleggiato. Anche qui, nonostante la vicinanza al mare, venti deboli e precipitazioni assenti.

Clima leggermente più rigido a Rieti, con minime a tre gradi, mentre le massime arriveranno fino a undici gradi. Il cielo sarà sereno nel pomeriggio, con qualche annuvolamento nel resto della giornata.

Unica eccezione per quanto riguarda le minime è Viterbo, dove arriveranno a zero gradi, mentre la massima si attesterà sugli undici gradi. Il cielo sarà sereno e non sono previste piogge.