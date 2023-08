Previsioni meteo Roma e Lazio 20 agosto: l’anticiclone Nerone fa salire le temperature fino a 37 gradi Sereno e caldo, temperature massime fino a 37 gradi (nella Capitale) per l’anticiclone Nerone sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 20 agosto.

A cura di Redazione Meteo

Sulla regione domina incontrastato, e sempre più potente, l'anticiclone africano Nerone: come già ieri, nella giornata di oggi, domenica 20 agosto, in tutte le città della regione Lazio prese in esame dal Ministero della Salute si registrano temperature molto elevate. Si segnala, in particolare, il doppio bollino rosso, per tutta la durata del weekend, a Latina, Rieti e nella Capitale. Allerta arancione, invece, per le province di Viterbo e Frosinone, più elevate rispetto alle altre. L'unico bollino giallo atteso per questo weekend riguarda Civitavecchia. In tutta la regione, comunque, il cielo sarà prevalentemente sereno e le temperature massime in salita toccheranno il picco di 37 gradi a Roma.

Previsioni meteo a Roma domenica 20 agosto

La Capitale è la città che risente maggiormente di questa nuova ondata di calore. Come scrive ilMeteo.it, la massima di oggi toccherà i 37 gradi, intorno alle ore 15, mentre la minima si fermerà sui 22 gradi. Sono previsti venti deboli, che non supereranno i 14km/h. Il cielo sarà sereno e soleggiato per l'intero arco della giornata, precipitazioni assenti.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga nel resto del Lazio: ovunque il tempo si manterrà stabile e sereno, con sole o comunque poche nubi in cielo. Nel dettaglio, sul fronte delle temperature avremo: minime di 20 e massime di 34 gradi a Frosinone, tra i 22 e i 33 gradi a Latina, mentre su Rieti tra 19 e i 33 gradi e su Viterbo tra 21 e i 33. Le precipitazioni saranno assenti sull'intera regione.