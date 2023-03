Previsioni meteo Roma e Lazio 2 marzo: pioggia e temporali, nel weekend torna il sole Pioggia e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì giovedì 2 marzo. Tempo in miglioramento nel weekend.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 2 marzo, registrano pioggia e temporali. Ancora maltempo all'insegna della settimana in cui la costante è stata la pioggia. Una fase fortemente perturbata che, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, è in discesa dal Nord Atlantico. I valori hanno registrato un calo rispetto alla settimana scorsa. Tuttavia il quadro meterologico cambierà di nuovo, perché le precipitazioni lasceranno il posto al tempo bello nel weekend.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 2 marzo

Oggi, mercoledì 1 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale di notte e al mattino si hanno precipitazioni da moderate a deboli, con vento che soffierà moderato. Nel pomeriggio ci sono temporali alternati a schiarite con vento forte e la sera di nuovo precipitazioni moderate. Le temperature oscilleranno tra minime di 9 e massime di 13 gradi. Situaizone analoga sul resto del territorio del Lazio, con temporali su Frosinone e Latina, nubi sparse con isolate piogge su Viterbo e Rieti.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 4 e domenica 5 marzo

Sabato 4 marzo le previsioni del meteo a Roma e del Lazio registrano un miglioramento del quadro meterologico, con il ritorno del bel tempo. Sulla Capitale ci saranno ampie schiarite, con cielo sereno e sole e temperature che oscilleranno tra 6 e 14 gradi. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. Sole anche sul resto del territorio della regione. Domenica 5 marzo le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole, con precipitazioni assenti e temperature tra i 6 e i 14 gradi. Tempo bello anche sul resto del Lazio.