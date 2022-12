Previsioni meteo Roma e Lazio 2 dicembre: pioggia e temporali Pioggia e temporali su tutta la regione Lazio, compresa la capitale. Le temperature sono molto basse: a Roma si oscilla fra i 9 e i 13 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

La giornata di oggi, venerdì 2 dicembre, si aprirà all’insegna del maltempo, che ci accompagnerà per tutto Il fine settimana. A Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo le temperature saranno molto basse, con massime che non supereranno i tredici gradi e minime che arriveranno anche fino a tre gradi.

A Roma, in particolare, le temperature saranno comprese tra nove e tredici gradi. Il cielo sarà coperto nelle prime ore del mattino, mentre dalle tredici cominceranno a cadere le piogge. Inizialmente saranno abbastanza deboli, ma a partire dalle 16 le precipitazioni si faranno più abbondanti e consistenti. I venti soffieranno deboli la mattina e moderati nel pomeriggio.

Anche a Frosinone si avrà una situazione meteo simile a quella della capitale. Qui le temperature saranno ancora più basse, comprese tra sette e undici gradi, e il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata. Comincerà a piovere dalle 13, con le precipitazioni che aumenteranno nel pomeriggio.

Temperature tra undici e tredici gradi a Latina, dove i venti soffieranno moderati per tutta la giornata e più forti in serata. Le piogge cominceranno a scendere dalle 13 e, proprio come nelle altre province, aumenteranno nel corso del pomeriggio.

Qualche raggio di sole colpirà Rieti la mattina, ma dal pomeriggio in poi anche qui comincerà a piovere. I venti soffieranno deboli per tutto il giorno, per poi diventare moderati a partire dalle 22.

Minime bassissime a Viterbo, dove arriveranno addirittura a tre gradi, mentre la massima non supererà gli undici gradi. Il cielo sarà coperto fin dalla mattina, mentre le piogge cominceranno a cadere dalle 16, per poi intensificarsi nel corso della giornata.