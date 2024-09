video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 19 settembre: cielo nuvoloso e piogge nel pomeriggio La giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo nuvoloso e piogge nel pomeriggio, con temperature che a Roma raggiungeranno i ventitré gradi, mentre nel resto del Lazio saranno più rigide. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non sarà una giornata all'insegna del bel tempo quella che si apre oggi, giovedì 19 settembre, nel Lazio. In tutta la regione è previsto cielo nuvoloso e piogge nel pomeriggio, con temperature tendenti al rigido che scenderanno anche sotto i venti gradi. I venti soffieranno moderati in tutta la regione.

A causare quest'ondata di maltempo che ha colpito la regione è stato un vortice ciclonico che ha portato con sé piogge e temporali. La situazione, dopo l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, sembrerebbe in via di miglioramento, con lievi precipitazioni attese nel pomeriggio di oggi in diverse province. Le piogge sono previste per le 17, ma già in serata le condizioni meteo dovrebbero migliorare.

Più nello specifico, a Roma le temperature saranno comprese tra sedici e ventitré gradi, con precipitazioni modeste previste per le 17. A Frosinone le temperature saranno invece più rigide, con la minima a quattordici gradi e la massima a diciannove gradi, mentre a Latina saranno comprese tra diciassette e ventuno gradi. Termometri tra tredici e diciotto gradi a Rieti, mentre a Viterbo tra tredici e venti gradi, con piogge tra le 14 e le 17 del pomeriggio.

Leggi anche Allerta meteo Roma e Lazio 16 settembre: torna il maltempo con pioggia e temporali

Nei prossimi giorni la situazione sembra migliorare con l'arrivo del fine settimana, dove le temperature saliranno addirittura a toccare ventisei gradi. Ma è solo un colpo di coda dell'estate, perché già a partire da lunedì torneranno i temporali e con essi un calo drastico delle massime. L'autunno è arrivato, con le sue piogge e il clima rigido. Ci lasciamo alle spalle un'estate torrida, una delle più calde mai viste finora, con i termometri che sono arrivati a ben oltre quaranta gradi.